اعترافات قائد خلية «داعش العجوزة»: شاركت الإخوان تجمهرات رابعة

اعترف المتهم الرئيسي مصطفى عبدالهادي في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة" بإحرازه سلاحا ناريًا غير مششخن بقصد اسخدامه في نشاط يخل بالأمن العام، وتمويله جماعة إرهابية، وتسهيله لأعضائها الالتحاق بالجماعة المسلحة خارج البلاد.وقال المتهم إنه يعتنق الأفكار المتطرفة وطالما سعى للالتحاق بالجماعات المسلحة بسوريا نهاية 2012، وأنه في 2013 شارك جماعة الإخوان الإرهابية بتجمهراتها التي دبرت بميدان رابعة وتلك التى أعقبت فضه بمدينة 6 أكتوبر والتى تعرف خلالها بالمتهمين الرابع والثاني عشر بأمر الإحالة، وأحرز خلال هذه التجمهرات سلاح ناري "خرطوش" وأن المتهم الثاني عشر حينها كان بحوزته سلاح ناري آلي لا ستخدامها خلال التجمهرات.أضاف المتهم أن أفكاره تلاقت مع المتهمين محمد أسامة وأحمد محمد عفيفي في سعيهم للسفر لسوريا والالتحاق بالجماعات المسلحة هناك، واعتمدوا حينها في توفير الأموال اللازمة لالتحاقهم على بيع البندقية الآلية المملوكة للمتهم الثاني عشر، وسلموها لآخر لبيعها والحصول منه على ثمن بيعها.وتابع المتهم أنه في غضون 2015 تواصل مع آخر من المنضمين لجماعة داعش بدولة سوريا، وأمد تلك الجماعة أموال بلغت قيمتها 20 ألف جنيه، واتفق معه على تسهيل التحاقه والمتهمين هناك، كما أمد المتهم الثاني عشر بأموال كنفقات سفر لدولة سوريا عبر التسلل من دولة السودان ومنها لدولة تركيا.واعترف المتهم بأنه في غضون عام 2016 نشأت علاقته بالمتهمين أحمد راضي ومحمد علي عبدالحكيم وحسين عبدالتواب وكريم طارق ومحمد منصور وأنور سلامة، وتوطدت علاقتهم حينها وتلاقت أفكارهم المتطرفة القائمة على تكفير القائمين على البلاد ومؤسساتها بدعوى عدم تطبيق الشريعة واتفاقهم جميعا على الالتحاق بحقول القتال في سوريا، مضيفا قيامه بعقد لقاءات تثقيفية معهم تضمنت ترسيخا لأفكار جماعة داعش الإرهابية والجماعات المسلحة بدولة سوريا.وتابع المتهم، أنه تحقيقًا لأغراض الجماعة، عقد للمتهمين لقاءات تنظيمية بمسكن المتهم الرابع محمد أسامة، وبالمزرعة الكائنة بمدينة السادات المملوكة لوالده أعدهم فيها حركيا لتدارس علم الأمنيات للحيلولة دون رصدهم وكشف هويتهم، وتثقيفيا بترسيخ عقيدة القتال وأفكار جماعة داعش لديهم.وأنه في إطار تنفيذ العمليات العدائية وقف على طرق إعداد وتحضير المواد الكيميائية السامة ومنها مادة النيكوتين وزيت بذرة الخروع وكيفية تحضير المواد السامة لاستخدامها، وأجرى تجارب لاستخلاص السموم من تبغ السجائر، وانهي اتفاقه والمتهمون على تدبير الاسلحة النارية والسفر الي سيناء والالتحاق بالجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.تضمن أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي.