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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:39 م
قبة الغوري
قبة الغوري
آلاء حسن
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تستمر فرقتا التنورة التراثية والنيل للآلات الشعبية في تقديم حفلاتها الأسبوعية بمركزي إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، وبيت السحيمي بشارع المعز، حيث تقدم "التنورة التراثية" عروضها، في السابعة والنصف مساء السبت والأربعاء من كل أسبوع، بمركز إبداع قبة الغوري.

وتعد "التنورة التراثية" واحدة من أهم فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تقدم عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية، مثل المزمار، الطبلة، والربابة، بدأ نشاط الفرقة فى فبراير عام 1988، وشاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى.

كما تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضها بمركز إبداع بيت السحيمي في السابعة مساء الأحد من كل أسبوع، وتقدم مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية والفلكلور الشعبي الأصيل، وتعد الفرقة أقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقى، وشاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، بالإضافة إلى عروض الأراجوز وخيال الظل بيت السحيمي في السابعة مساء الجمعة من كل أسبوع.

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