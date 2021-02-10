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اقتصاد

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:58 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن بلاده تواصل جهودها الدءوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة.

وأوضح محمد شاكر، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن محطة الضبعة تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجارى بحلول عام 2026.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين قطاع الكهرباء وكل الجهات الوطنية المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمجابهة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ خلال زيارته لمصر لعقد لقاءات مع كبار المسئولين وأصحاب المصلحة للتشاور بشأن تعميق الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة ومناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2021 في إنجلترا.

ومن جهته، أشاد ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات، مشيرًا إلى الإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد رغبته فى زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى "نصل إلى صفر إنبعاثات"، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعيًا لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.

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