أكثر من مليون شخص في ألمانيا تلقوا الجرعة الثانية من تطعيم كورونا

أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء، بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا منذ بدء حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو ستة أسابيع وصل إلى نحو 2.4 مليون شخص.وبحسب هذه البيانات، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم إلى نحو 1.1 مليون شخص.ولا تزال التطعيمات قاصرة حتى الآن على الأشخاص المنتمين إلى المجموعات التي تواجه مخاطر عالية للإصابة.وجاء من بين تلقوا التطعيم على مستوى ألمانيا نحو 365 ألف و140 شخصا من نزلاء دور الرعاية والذين بإمكانهم تكوين حماية من المرض بالحصول على الجرعة الثانية.وتلقى أكثر من نصف مليون شخص الجرعة الثانية من التطعيم بناء على طبيعة عملهم ومنهم على سبيل المثال العاملون في مجال التمريض والرعاية الصحية.