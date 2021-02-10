قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تتابع رفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى، لافتا إلى إمداد مستشفيات دمياط بـ 30 ماكينة كلى.وأضاف أن الأجهزة جرى تقسيمها كالتالي: مستشفى دمياط التخصصى 14 ماكينة، ومستشفى السرو المركزى 5 ماكينات، ومستشفى عزبة البرج 3 ماكينات،ومستشفى كفر سعد المركزى 4 ماكينات، ومستشفى فارسكور 4 ماكينات وتم تسليمها للمستشفيات.