المفوضية الأوروبية تدين تعليق ترخيص محطة إذاعية مستقلة في المجر

نددت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بتعليق أول محطة إذاعية مستقلة في المجر، مكدة أنها خطوة "تزيد من المخاوف" بشأن "حرية الإعلام وتعدديته" في البلاد.وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي "أعربنا عن مخاوفنا بشأن حرية الإعلام وتعدديته في المجر في تقارير بشأن سيادة القانون، قضية كلوب-راديو تزيد فقط من هذه المخاوف".وأوضح أن المفوضية "على اتصال بالسلطات المجرية من أجل ضمان استمرار كلوب-راديو في العمل بشكل قانوني" محذرا من أنها على استعداد "لاتخاذ إجراءات إذا كان ذلك ممكنا وضروريا".وبعد رفض الاستئناف الذي قدمته المحطة الإذاعية الثلاثاء للاحتفاظ بترخيصها، ستتوقف "كلوب-راديو" التي تنتقد باستمرار حكومة فكتور أوربان، عن البث الأحد.ونددت المحطة الإذاعية التي يتعين عليها تقديم استئناف أمام المحكمة العليا بالقرار التي أصدرته محكمة بلدية بودابست ووصفته بأنه "سياسي ومخزٍ وجبان".