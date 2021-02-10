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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

وزير الكهرباء: تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:13 م
محمد شاكر
محمد شاكر
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قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن لجنة وزارية تعمل حاليًا على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأضاف شاكر، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

ونوه إلى أنه تم توقيع اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر مع شركة سيمنز الألمانية كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأكد أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب.

كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ خلال زيارته لمصر لعقد لقاءات مع كبار المسئولين وأصحاب المصلحة، للتشاور بشأن تعميق الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة ومناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2021 في إنجلترا.

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