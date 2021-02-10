وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثيين مطار أبها جريمة حرب مكتملة الأركان

أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا الحادث يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، فيما دعا المجتمع الدولي لضرورة مراجعة مواقفه تجاه الأزمة اليمنية.وقال الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، واستهداف مطار أبها الدولي، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر".وأضاف: "استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الارهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".وتابع: "التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها إلغاء تصنيفها "منظمة ارهابية" واعتباره بمثابة ضوء أخضر لهذه الهجمات، وتأكيد على ضرورة مراجعة المجتمع الدولي مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وقوع اعتداء إرهابي لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية.وقال التحالف العربي، في بيان له أودرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.