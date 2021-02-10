رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شركات السياحة تطالب أعضائها بتسجيل مشاكلها الضريبية لبحث حلها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:34 م
نادر الببلاوي
نادر الببلاوي
فاتن غلاب
طباعة
طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة نادر الببلاوي، أعضائها، بضرورة موافاتها بأي مشاكل أو نزاعات ضريبية تخص الشركات مع مصلحة الضرائب، بشأن حصيلة العملات الأجنبية سواء إيرادات أو مصروفات.

وتضمنت مطالب الغرفة أيضا سرعة التقدم بما يفيد بأي نزاعات ضريبية مع مصلحة الضرائب بشأن خصم ضريبة القيمة المضافة المدرجة بإقرارات الشركة عن الفواتير الصادرة من الفنادق والمحملة بالضريبة في حالة قيام الفنادق بتوريد ضريبة القيمة المضافة في المواعيد المقررة إلى مصلحة الضرائب، من خلال الدخول على موقع الغرفة www.etaa-egypt.org وتسجيل كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على حفظ بيانات، وذلك خلال أسبوع من الآن.

يذكر أن وزير المالية أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية ووزارة المالية لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الغرفة في الكتاب الدوري الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أنه في حالة وجود أكثر من مشكلة مع الضرائب يتم التسجيل أكثر من مرة.
شركات السياحة تطالب أعضائها بتسجيل مشاكلها الضريبية لبحث حلها
شركات السياحة تطالب أعضائها بتسجيل مشاكلها الضريبية لبحث حلها

موضوعات متعلقة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي