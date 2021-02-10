شركات السياحة تطالب أعضائها بتسجيل مشاكلها الضريبية لبحث حلها

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة نادر الببلاوي، أعضائها، بضرورة موافاتها بأي مشاكل أو نزاعات ضريبية تخص الشركات مع مصلحة الضرائب، بشأن حصيلة العملات الأجنبية سواء إيرادات أو مصروفات.وتضمنت مطالب الغرفة أيضا سرعة التقدم بما يفيد بأي نزاعات ضريبية مع مصلحة الضرائب بشأن خصم ضريبة القيمة المضافة المدرجة بإقرارات الشركة عن الفواتير الصادرة من الفنادق والمحملة بالضريبة في حالة قيام الفنادق بتوريد ضريبة القيمة المضافة في المواعيد المقررة إلى مصلحة الضرائب، من خلال الدخول على موقع الغرفة www.etaa-egypt.org وتسجيل كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على حفظ بيانات، وذلك خلال أسبوع من الآن.يذكر أن وزير المالية أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية ووزارة المالية لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة.وأشارت الغرفة في الكتاب الدوري الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أنه في حالة وجود أكثر من مشكلة مع الضرائب يتم التسجيل أكثر من مرة.