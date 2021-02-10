بدء تدريب عسكري مشترك بين الهند وأمريكا على أعمال مكافحة الإرهاب

بدأت، اليوم الأربعاء، التدريبات السنوية المشتركة بين الجيشين الهندي والأمريكي والتي تحمل اسم "يود أيهايس" (التدريب الحربي) وذلك في ولاية راجاستان، الواقعة غربي الهند على الحدود مع باكستان.وأشار بيان صادر عن السفارة الأمريكية في نيودلهي إلى أن التدريبات ستشمل حوالي 250 جنديًا من كل جانب، من قوات النخبة والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.وستركز الدورة السادسة عشرة من التدريبات هذا العام والتي ستستمر حتى 21 فبراير الجاري، على مكافحة الإرهاب وتعزيز التشغيل التفاعلي المشترك بين القوتين وذلك وفق ما صرح به الجانب الهندي.وأوضح الجيش الأمريكي: "أن تنفيذ هذه التمارين يُعد أمرًا حيويًا لعمليات حفظ السلام الفعالة ذات الكفاءة وعمليات الإغاثة الخارجية في حالات الكوارث والمهام الأساسية للشؤون المدنية التي تركز على الشؤون الإنسانية والإغاثة".ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية كولونيل أميتاب شارما، فإن "التمارين مع الجيش الأمريكي لها أهمية بالغة من حيث التحديات الأمنية التي يواجهها كلا البلدين في ظل الإرهاب العالمي، وستعمل المناورات العسكرية المشتركة على تعزيز مستوى التعاون الدفاعي بين الجيشين مما سيقوي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكد دور الهند كشريك رئيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ."وفي نوفمبر من العام الماضي، شاركت السفن البحرية الأمريكية والهندية، بالتعاون مع السفن الأسترالية واليابانية، في تدريبات مالابار السنوية في المحيط الهندي، والتي أعقبها تدريب سي دراجون ضد الغواصات في غوام، والتي شاركت فيها نفس سفن تلك الدول الأربعة بجانب كندا أيضًا الشهر الماضي، وبجانب تدريبات الخدمة الفردية التي تشارك فيها القوات الخاصة من كلا البلدين، أجرت القوتان أيضًا أول تمرين ثلاثي الخدمات على الإطلاق باسم (انتصار النمر) في نوفمبر من عام 2019.ويعود تاريخ التدريبات العسكرية المشتركة "يود أيهايس" بين الهند والولايات المتحدة إلى العام 2004.