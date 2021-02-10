وسام المدني في روسيا لمعاينة أماكن تصوير فيلمه الجديد

قضي وسام المدني، مخرج فيلم خان تيولا، 10 أيام في دولة روسيا، وذلك لمعاينة بعض أماكن تصوير فيلمه الجديد الذي يتكتم تفاصيله.واصطحب المخرج ي برحلته المنتج حسام المدني لمقابلة فريق الإنتاج الروسي، والاتفاق معهم على كافة تفاصيل العمل الجديد الذي سيشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، وأحد نجوم هوليود الكبار، كما أبرم برتوكول تعاون فني مع احد شركات الإنتاج الروسية الامريكية، ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم خلال الأشهر المقبلة.يشار إلى أن المخرج وسام المدني قد تم تكريمه مؤخرا من راديو في السكة عن فيلمه خان تيولا، الذي قام ببطولته كل من وفاء عامر، ونضال الشافعي، وأحمد كمال، ومحمود البزاوي، ومحمد عبدالواحد، وعلي الشجيري، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من المواهب الشابة.