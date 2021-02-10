استئناف القوافل العلاجية المجانية في قرى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.و انطلقت اليوم القافلة الطبية العلاجية بكفور الغاب (المرابعين)، التابعة لمركز ومدينة كفر سعد والتي سيتم العمل بها حتى الغد، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية التي ستتم خلال فبراير الجاري انطلاق قافلة بقرية الكاشف بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، وأخرى بقرية البراشية بمركز فارسكور يومي الأربعاء والخميس الأسبوع بعد المقبل.وقد نوهت المحافظ الى أن القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، منوهة الى انها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.