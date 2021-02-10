«بيج رامي»: «خلفة البنات أحلى حاجة في الدنيا»

قال رامي السبيعي، بطل "مستر أوليمبيا 2020" والشهير بلقب "بيج رامي"، أن أسرته لها دور قوي للغاية في حصوله على تلك الجائزة العالمية بفضل دعمها وتشجيعها المستمر له، وخاصة والدته التي كانت دائما تدعوا له، لافتا إلى أنه قبل سفره للبطولة قبَّل قدمها وطلب منها الدعاء له.وأضاف السبيعي، خلال تصريحات لـ«الدستور»، أن الله لم يرزقه بأطفال ذكور حتى الآن وأنه لديه 3 بنات، وأن لقب "أبو البنات" يعجبه جدًا ولا ينزعج منه، مؤكدا أن "خلفة البنات أحلى حاجة في الدنيا".وتجمع أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم، بكفرالشيخ، حول رامي السبيعي بطل كمال الأجسام بمسابقة "مستر أوليمبيا 2020"، عقب وصوله إلى قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، حيث مسقط رأسه، ونصبت عائلته سرادقا لاستقبال المهنئين من أهل قريته ومحبيه.