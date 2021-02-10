البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك الروسى

وافقت مملكة البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، الذي ينتجه مركز الجمالايا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، أنه عقب إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البلاد بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبيونتك"، ولقاح أسترازينكا، التي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين، وهو ما يؤكد حرص الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.