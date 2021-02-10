الحريري: استهداف مطار أبها جريمة حرب تستدعي التحرك العاجل

أدان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، استهداف مطار أبها الدولي بالممكلة العربية السعودية، على يد ميليشيا الحوثيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم.وكتب الحريري في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية، جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم.. كل التضامن مع المملكة وقيادتها".وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وقوع اعتداء إرهابي لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية.وقال التحالف العربي، في بيان له أودرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.