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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:24 م
شيماء
شيماء
آية سالم
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"العجز هو عجز العقول وليس الأطراف"، جملة أثبتت صحتها شيماء صاحبة الـ43 عاما، والتي تعاني من ضمور في العضلات، إلا أن إعاقتها لم تمنعها عن تحقيق أحلامها ومواصلة الحياة رغم العديد من المعوقات التي تقابلها.

أصيبت "شيماء" بضمور في العضلات منذ أن كانت في السادسة من عمرها، لكن هذا لم يمنعها من القيام بواجباتها، حيث كانت الأم لابنة أختها "سماح" بعد وفاة والديها، واستطاعت أن تحسن تربيتها لتلتحق بالجامعة آداب قسم تاريخ.

لم تكتفي "شيماء" بهذا وحسب وفقا لما تروي سماح ابنة أختها، والتي قالت إن خالتها بمثابة الأم لها، وقررت أن تلجأ لبيع الخضروات وتغليفها وتنظيفها وبيعها جاهزة كمصدر رزق لها خلال جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تعاونها في التحضيرات المنزلية لعمل المأكولات والخضروات.

وتابعت "سماح" أن والدتها تساعد الشباب العاطل في الحصول على مصدر رزق من خلال مشاركتها وتوصيل الطلبات للمنازل ومساعدتها في المشروع الخاص بها، لافتة إلى أن هناك صاحب مقهى "محمود عبدالمعطي" شريك لها في العمل، بعد أن حول المقهى الخاص به لمحل خضراوات خلال جائحة كورونا.

وأكدت "سماح" أن قبل جائحة كورونا قررت أن تتجه والدتها لبيع الخضروات وعمل المأكولات وكانت تعمل في التطريز اليدوي وتفصيل فساتين الزفاف لكن مع تدهور حالتها الصحية تركت التطريز وبحثت عن مصدر رزق جديد في بيع الخضروات وعمل قناة طبخ على اليويتوب لعرض وصفات مختلفة، حتى استطاعت أن تصنع من كل محنة تمر بها منحة جديدة تحسن استغلالها.
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)
«شيماء» تتحدى ضمور العضلات بمشروع بيع الخضروات (صور)

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