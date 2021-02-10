وكيل «النواب» ينعى المستشار مقبل شاكر

‏نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.وقال وكيل البرلمان في برقية التعازي:" أتقدم بصادق المواساة في وفاة المستشار الجليل مقبل شاكر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".وكان قد توفي المستشار مقبل شاكر ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، صباح اليوم.وترأس نادي القضاة دورتين متتاليتين انتهت عام 2002 وهو من شيوخ القضاة، وكان شاهدًا على كل العصور التي مرت بها السلطة القضائية في مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بفترة حكم السادات ومبارك، والمعزول محمد مرسي.