«التعاون الإسلامي» تدين هدم الاحتلال منازل ومنشآت فلسطينية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت فلسطينية في خربة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار، وتشريد عشرات الأسر عن بيوتها وأراضيها.وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات لا تخدم عملية السلام القائمة على القرارات الأممية، ومبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.