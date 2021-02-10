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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جينيفر لوبيز تتصدر غلاف الـ Allure بإطلالات جريئة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:21 م
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
سارة ساويرس
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تصدرت الفنانة يا جينيفر لوبيز، غلاف مجلة الـ Allur، بمجموعة من الإطلالات التى أبرزت جمالها عبر صفحات المجلة لعدد شهر مارس، التى نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت النجمة جينيفر لوبيز بعدد من الإطلالات الجريئة، اللامعة، من علامة evan- jourden كما اتبعت تسريحة الشعر المبلل من تصفيف خبير الشعر chrisappletonوالتى جاءت ملائمة على إطلالاتها، واتبعت مكياج ناعم بلمسة من الفنانة maryphillips، حيث وضعت حمرة شفاة وردية، ونسقت مع إطلالاتها أقراط بارزة ذو فصوص فضية.

وقالت جينيفر لوبيز للمجلة، إن الهدف بالنسبة لها هو الإبداع والفرح من أى شئ تفعله في العالم والتي من خلاله يمكنها أن تسلي الناس وتلهمهم.

فيما كتبت عنها المجلة: "لقد حطمت الفنانة جينيفر لوبيز الحدود والصور النمطية مرارًا وتكرارًا وتبدو دائمًا رائعة أثناء القيام بذلك".

ومؤخرًا أطلقت النجمة جينيفر لوبيز، علامتها الخاصة في مجال العناية بالبشرة باسم JLO Beauty، حيث شاركت النجمة مع متابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 133 مليون متابع، الإعلان التشويقى لعلامتها الجديدة، كما نشرت أيضًا صورة عبر حسابها على إنستجرام معلقة عليه أن "النضارة وإشراق البشرة يبدأ من الداخل ليظهر بعد ذلك على البشرة الخارجية".

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