الأوقاف تعتمد إشهاد وقفي جديد بنصف مليون جنيه

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، إشهادًا وقفيًّا جديدًا بقيمة بلغت 500 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.ودعت وزارة الأوقاف الله (عز وجل) أن يتقبل من الواقف ومن كل من أنفق في سبيل الله (عز وجل)، وفي خدمة وطنه، وتؤكد الوزارة أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين (بإذن الله تعالى)، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.