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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تُعلن عن وظائف بـ6 أكتوبر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:34 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات المنتجات الكهربائية، وذلك براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف لديه خبرة من سنتين إلى 5 سنوات.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 3 مهندس تصميم ميكانيكي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، وذلك برواتب تتراوح من 5000 إلى 10000 جنيه.

كما تطلب الشركة، أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، و3 فني جودة، وذلك برواتب تتراوح من 4000 إلى 8000 جنيه.

وتحتاج الشركة، 15 فني تجميع لوحات، و5 فني تجميع لوحات استيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وذلك برواتب يتراوح من 3000 جنيه، إلى 7000 جنيه.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، حافز، توفير وسيلة مواصلات للقاهرة الكبرى.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 38642389 أو 01272086009، والتواصل مع المدير المسئول أحمد صلاح، أو التوجه لمقر الشركة في مجمع سي بي سي الصناعي، مدينة 6 أكتوبر.

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