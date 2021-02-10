تعليم الوادي الجديد يعقد لقاءً مع الإدارات التعليمية

عقد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، لقاءً، مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل عن الفترة الماضية للوقوف على ما تم من الأعمال.وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى ضرورة تكثيف فرق المتابعات لجميع المدارس ومتابعة التجهيزات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سير منظومة العمل.وأكد على دعمه الكامل لجميع العاملين بالحقل التعليمى، فنحن جميعا نسير بخطى ثابتة نحو الأفضل وهدفنا الأول النهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.