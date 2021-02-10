369 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 369 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 371356 حالة، من بينها 2573 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 417 حالة حرجة.كما تم تسجيل 306 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 362368 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6415 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة، لافتًا النظر إلى إجراء 50942 فحصًا مخبريًا.