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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإياتا» يعيد تدريب أطقم الطائرات ممن فقدوا وظائفهم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:16 م
الإياتا
الإياتا
فاتن غلاب
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يقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) دورة تدريبية عبر الإنترنت لمساعدة أعضاء طاقم مقصورة الخطوط الجوية الذين تم تسريحهم بسبب جائحة كورونا على العودة إلى سوق العمل، على أن تطون مجانًا لمن يسجل بين 9 و23 فبراير الجاري.

ووجدت دراسة استقصائية شملت 800 من طاقم الطائرة الذين فقدوا وظائفهم في الأزمة، أن 78% أرادوا المساعدة في تحديد المهارات التي يمكن أن تمكنهم من الانتقال إلى أدوار أخرى.

وجرى تطوير دورة "Cabin Crew" ومدتها ثلاث ساعات، للاستفادة من المهارات المهنية بمدخلات من أعضاء الطاقم السابقين لتلبية هذه الحاجة من خلال تمكين الطاقم من تعزيز وتعزيز والاعتراف بالمهارات المهنية التي يمكن الاستفادة منها في وظائف أخرى، بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الطاقم نصائح عملية للتحضير لعملية التقدم للوظيفة وستتاح له فرصة التعلم من خبرة الزملاء الذين انتقلوا بالفعل إلى أدوار أخرى خارج الصناعة.

وكشف الاتحاد الدولي في أحدث تقرير له، أن عشرات الآلاف من أفراد الطاقم فقدوا وظائفهم في هذه الأزمة، وهذا العرض هو تحية لخدمتهم لهذه الصناعة.

وقالت ستيفاني سيوفي، مديرة التدريب في اتحاد النقل الجوي الدولي: "بتطبيق خبرة IATA التدريبية سوف نساعدهم على تقديم هذه المهارات إلى أصحاب العمل المحتملين".

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