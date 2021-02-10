«الدلتا للسكر»: 740 جنيها أقصى سعر لتوريد البنجر من المزارعين

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الشركة حددت سعر توريد البنجر من المزارعين بين 710 إلى 740 جنيها للطن خلال الموسم الحالي، حسب جودته، مقارنة بـ650جنيه الموسم الماضي.وأضاف أبو اليزيد خلال جولة تفقدية لمسئولي وزارة التموين اليوم بالشركة لمتابعة عمليات توريد البنجر من المزارعين مع بداية موسم العام الجاري في الأراضي الزراعية، أن عروش البنجر يصل سعر بيعها 2000 جنيه للطن، حيث يتم تجفيفها وٱعادة تصنيعها كعلف حيواني.وتابع، أن الشركة تدعم الفلاح بتقاوى بجوده عالية وتتابع مراحل الإنتاج ويتم نقل البنجر بسيارات الشركة من خلال نقاط تجميع تابعة للشركة.