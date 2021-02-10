وزير الأوقاف يشكل لجنة خاصة لرفع كفاءة مساجد عزبة الهجانة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة خاصة برئاسة الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، لدراسة حالة جميع المساجد التى تحتاج إلى رفع كفاءة بمنطقة عزبة الهجانة، مع تكثيف برامج التوعية بها فور السماح بعودة الأنشطة والقوافل الدعوية، مع عقد دورة تدريبية خاصة وعاجلة لأئمة المساجد بها.يأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة منطقة الكيلو 4.5 عزبة الهجانة.