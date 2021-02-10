2282 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 634539 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية، فى بيان صحفى بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13140، فيما تم تسجيل 802 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 602820 حالة.