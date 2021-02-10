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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومى للمرأة» يعلن المشاركة فى مبادرة تطوير الـ1500 قرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:02 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور أعضاء وعضوات المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة وداوم التوفيق إلى سناء السعيد عضو المجلس بمناسبة عضويتها بمجلس النواب 2020.

وأشارت "مرسي" إلى مشاركة المجلس القومي للمرأة فى مبادرة تطوير 1500 قرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، ويتمثل دور المجلس فى توعية المرأة بالمبادرة والمردود منها وخلق فرص تمكين اقتصادي وحياة كريمة للمرأة المصرية في القرى، مشيرة إلى استمرار المجلس القومي للمرأة فى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.
وأشار المهندس عمرو سليمان عضو المجلس إلى أن المجلس القومي للمرأة سيبدأ فى مشروع الشمول المالي "ميكنة مجموعات الادخار والإقراض" بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لاستهداف 250 ألف سيدة فى 9 محافظات خلال العام الحالى، وتستمر حتى ٣ سنوات.

كما عرضت مى محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة، التى تشمل مجموعة من البرامج منها برنامج شغلنى الذى يوفر العديد من فرص العمل للسيدات ورفع كفاءة عمالة المرأة المصرية، كذلك مبادرة المشغل التى تمت الاستفادة منها فى إنتاج العديد من المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

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