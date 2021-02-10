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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سوق الطرح الأولى في السعودية تتأهب لعام وفير بدعم من مدخرات العزل العام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:07 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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من المنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية عاما آخر من وفرة عمليات الإدراج في ظل الإعداد لطروح عامة أولية كبيرة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لتخصيص أكداس من النقد الذي تراكم خلال جائحة فيروس كورونا.

وبعد أن سلط إدراج قياسي لعملاق النفط أرامكو في أواخر 2019 حجمه 29.4 مليار دولار الضوء على سوق الأسهم في البلاد، حققت المملكة عائدات من عمليات طرح أولية بلغت 1.45 مليار دولار العام الماضي على الرغم من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وفي ذات الوقت، وفقا لبيانات البنك المركزي فإن إجمالي الودائع في البنوك التجارية في المملكة زاد من نحو 1.8 تريليون ريال (479.88 مليار دولار) في 2019 إلى 1.94 تريليون ريال في ديسمبر 2020.

وقال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجحي كابيتال "بالتأكيد ثمة سيولة أكثر في السوق لكن هذا طبيعي بعد كوفيد إذ أن هناك المزيد من الدخل القابل للإنفاق لاستثماره".

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.

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