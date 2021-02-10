وكيل «تعليم الغربية» يشهد المقابلات الشخصية لرؤساء لجان الثانوية

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات اليوم الرابع من لجان المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2020 2021.وذلك بحضور محسن الصباح، مسئول الإدارة العامة للامتحانات، وبسيوني محمد بسيوني، رئيس لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية، ومحمد عزت، مسئول الشئون القانونية بالوزارة، وأسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الإدارة العامة للامتحانات.جدير بالذكر أنه حفاظًا على تحقيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد تم توزيع عقد المقابلات على مدار خمسة أيام، حيث أجريت اليوم المقابلات لإداراتي غرب المحلة وغرب طنطا.