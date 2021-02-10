759 إصابة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء، تسجيل 759 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) وتماثل 660 حالة أخرى للشفاء.وقالت الوزارة على حسابها بموقع (تويتر) إن من بين الإصابات الجديدة 306 حالات لعمالة وافدة و440 حالة لمخالطين لمصابين و13 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 102289 حتى الآن بعد تسجيل 660 حالة، وأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 387 حالة.