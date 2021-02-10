ميانمار: استمرار التظاهرات ضد الانقلاب رغم تشديد الإجراءات الأمنية

أعلنت وسائل إعلام محلية في ميانمار، استمرار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مؤخرا، على الرغم من تشديد أجهزة الأمن طريقة تعاملها مع المتظاهرين المحتجين.وأوضحت المصادر - اليوم الأربعاء - أن حملات احتجاجية جديدة نظمت اليوم في مختلف مدن ميانمار، منها أكبر مدينتي البلاد، (يانغون - ماندالاي) والعاصمة نايبيداو، ومركز ولاية كاياه مدينة لويكاو، بالإضافة إلى مدينة مياوادي.وأضافت أن التظاهرات تطالب بالإفراج عن رئيسة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية أونغ سان سو تشي، وغيرها من الزعماء المعتقلين، واستئناف الحكومة المدنية التي تم إسقاطها خلال الانقلاب.وتتواصل المظاهرات في ميانمار على الرغم من استخدام أجهزة الأمن أساليب القوة لتفريق المحتجين في ماندالاي ونايبيداو، بما يشمل خراطيم المياه وطلقات تحذيرية.واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مطلع الأسبوع الماضي، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها الرابطة الوطنية للديمقراطية.