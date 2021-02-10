بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6 ملايين دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، على تداول 6.4 مليون سهم، موزعة على 3350 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 6 ملايين دينار.وانخفض مؤشر البورصة إلى النقطة 1743 بنسبة 0.60 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 41 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.