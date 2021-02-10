«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.ويسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة على شمال الصعيد.أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحًا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 24 13الاسكندرية 22 13وادى النطرون 23 14طنطا 24 12شبين الكوم 23 13دمنهور 23 13بلطيم 21 14مطروح 20 10السلوم 20 11سيوة 25 11بورسعيد 22 15دمياط 21 14الزقازيق 24 13المنصورة 23 13الاسماعيلية 25 12السويس 25 13العريش 21 13رفح 21 12رأس سدر 25 14نخل 23 08نويبع 27 17طابا 24 15كاترين 20 08الطور 25 13شرم الشيخ 28 16الغردقة 29 14مرسى علم 28 15الفيوم 26 11بنى سويف 26 10المنيا 27 10أسيوط 27 09سوهاج 28 11قنا 29 12الأقصر 30 13أسوان 30 14ادفو 31 13أبوسمبل 30 14الوادى الجديد 30 11شلاتين 27 17ابو رماد 27 18حلايب 26 18رأس حدربة 26 19