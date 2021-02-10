«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:03 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
ويسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة على شمال الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحًا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
الاسكندرية 22 13
وادى النطرون 23 14
طنطا 24 12
شبين الكوم 23 13
دمنهور 23 13
بلطيم 21 14
مطروح 20 10
السلوم 20 11
سيوة 25 11
بورسعيد 22 15
دمياط 21 14
الزقازيق 24 13
المنصورة 23 13
الاسماعيلية 25 12
السويس 25 13
العريش 21 13
رفح 21 12
رأس سدر 25 14
نخل 23 08
نويبع 27 17
طابا 24 15
كاترين 20 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 28 16
الغردقة 29 14
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 27 10
أسيوط 27 09
سوهاج 28 11
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 30 14
ادفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 30 11
شلاتين 27 17
ابو رماد 27 18
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 19
ويسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة على شمال الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحًا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
الاسكندرية 22 13
وادى النطرون 23 14
طنطا 24 12
شبين الكوم 23 13
دمنهور 23 13
بلطيم 21 14
مطروح 20 10
السلوم 20 11
سيوة 25 11
بورسعيد 22 15
دمياط 21 14
الزقازيق 24 13
المنصورة 23 13
الاسماعيلية 25 12
السويس 25 13
العريش 21 13
رفح 21 12
رأس سدر 25 14
نخل 23 08
نويبع 27 17
طابا 24 15
كاترين 20 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 28 16
الغردقة 29 14
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 27 10
أسيوط 27 09
سوهاج 28 11
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 30 14
ادفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 30 11
شلاتين 27 17
ابو رماد 27 18
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 19