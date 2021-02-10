هونج كونج تعتزم تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي اعتبارًا من 18 فبراير

أكدت السلطات الصحية في هونج كونج اعتزامها تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة فيروس كورونا اعتبارًا من 18 فبراير الجاري عقب عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة، وذلك في حال ظلت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس منخفضة.وقالت وزيرة الغذاء والصحة صوفيا تشان سيو تشي - وفقًا لصحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) المحلية اليوم الأربعاء -: "إنه سيُسمح بتناول الطعام في المطاعم لمدة 4 ساعات إضافية حتى الساعة 10 مساءً، وتُخفف القيود على التجمعات العامة ليصبح الحد الأقصى 4 أشخاص بدلًا من شخصين".وأضافت: "أن الأماكن الرياضية وصالونات التجميل والمدن الترفيهية ودور السينما قد يعاد فتحها أيضًا في 18 فبراير الجاري إذا لم يرتفع عدد الإصابات اليومية حتى ذلك الحين"، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اليومية والحالات التي لا يمكن تعقبها انخفض بعد أن كثفت السلطات الاختبارات الإلزامية.ويأتي ذلك بعد أن سجلت هونج كونج اليوم 17 إصابة جديدة، وهو أقل عدد يومي تسجله المدينة منذ 19 نوفمبر الذي سجلت فيه 12 إصابة.. وجميع الإصابات الجديدة إصابات محلية منها 4 إصابات فقط لا يمكن تعقبها.وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالمدينة حتى الآن 10 آلاف و710 إصابات، فضلًا عن 189 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، منها حالة وفاة سُجلت اليوم.وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قد صرحت أمس بأن الموجة الرابعة من الإصابات في المدينة قد استقرت، مع انخفاض عدد الحالات اليومية التي لا يمكن تعقبها إلى حوالي سبع حالات خلال الأسبوع الماضي.