جواز السفر اللقاحي مفتاح العودة إلى «الحياة الطبيعة» أو انتهاك للحريات؟

تظهر مجددا فكرة اعتماد "جواز سفر لقاحي" تطالب به الأوساط الاقتصادية وينتقده البعض على أنه انتهاك للحريات، في حين يعتبر علماء كثر أنه سابق لأوانه نظرا إلى المعلومات المتوافرة حتى الآن بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19.وفكرة اشتراط التلقيح لدخول أشخاص إلى بعض البلدان أو بعض الأماكن، لا تقتصر على كوفيد-19.فكثير من الدول تشترط الحصول على لقاح الحمى الصفراء لدخول أراضيها إما للوافدين كافة مثل ما يحصل في غويانا الفرنسية، أو للآتين من دول إفريقيا وأميركا الجنوبية، حيث يستوطن هذا المرض.وتصدر مراكز التلقيح شهادات تسمى رسميا "شهادة دولية للتلقيح والطب الوقائي" وهي دفتر أصفر تعترف به منظمة الصحة العالمية.