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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا الطيران والرياضة استعدادات استضافة مصر بطولة العالم للخماسي الحديث

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:59 م
وزيرا الطيران والرياضة
وزيرا الطيران والرياضة
فاتن غلاب
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قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، إن الدولة المصرية استطاعت أن تفوز بتحدي تنظيم كأس العالم لليد من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة والذي يعد إنجازا تاريخيا كبيرا.

وأعرب وزير الطيران عن سعادته بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والطيران المدنى خلال استضافة مصر للبطولات والأحداث الرياضية الهامة متطلعا لمزيد من التعاون، مشيرًا إلى أن وزارته وجميع شركاتها التابعة تسعى إلى تقديم كافة أشكال الدعم خلال استضافة مصرللبطولات الدولية المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبل وزير الطيران المدني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لمناقشة الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر العديد من البطولات الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة بطولتي العالم للرماية والتي ستنطلق فعاليتها خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 5 مارس بمشاركة أكثر من 400 رام ورامية يمثلون 35 دولة، وكذا بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقرر لها يونيو المقبل، بالإضافة إلى بطولتى أفريقيا للأوبتمس في سبتمبر القادم وبطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم.

وفى نهاية اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث للكبار شهر يونيو المقبل بعد الاتفاق مع "Klaus Schormann"، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بالتزامن مع استضافة مصر لبطولتي العالم للخماسي للشباب والناشئين التي تقام في شهر يوليو المقبل.

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