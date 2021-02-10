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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:55 م
امتحانات
امتحانات
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مع اقتراب انتهاء إجازة نصف العام 2021، يبدأ الطلاب في أنحاء مصر بالبحث عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2021، والتي قد أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون إمتحانات الترم الأول عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

وتستمر عمليات البحث حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، من جانب الطلاب وأولياء الأمور بشكل مكثف خلال هذه الساعات، وتنتهي فترة إجازة نصف العام الدراسي في 20 فبراير الجاري.

ووفقا للخريطة الدراسية المعدلة فمن المقرر تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 بعد انتشار فيروس كورونا في مصر خلال الموجة الثانية بشكل كبير.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الفصول الدراسية عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وذلك حسب الموقف الصحي في مصر.

المنصات التعليمية الإلكترونية

وبعد عرض موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، من جانبها قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية أبرزها: حصص، وذاكر، ادمودو، بنك المعرفة المصري، منصة بث مباشر، مكتبات إلكترونية، حرصا على الطلاب وسلامتهم، ولمتابعة دروسهم أولا بأول.

موعد امتحانات التجريبي للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية أن الامتحانات التجريبي الخاصة بالثانوية العامة ستعقد عقب الانتهاء من إجازة نصف العام التي من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير القادم، وأن موعد امتحانات الثانوية سيكون يوم 19 يونيو حتى الآن، ولم تجري أي تعديلات في موعدها.


بدء الدراسة عن بعد


ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارًا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية أن يستكمل الطلاب تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي يوم 14 يناير الجاري 2021، وذلك بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.

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