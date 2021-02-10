مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

المنصات التعليمية الإلكترونية

موعد امتحانات التجريبي للثانوية العامة

بدء الدراسة عن بعد









مع اقتراب انتهاء إجازة نصف العام 2021، يبدأ الطلاب في أنحاء مصر بالبحث عن، والتي قد أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون إمتحانات الترم الأول عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام.وتستمر عمليات البحث حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، من جانب الطلاب وأولياء الأمور بشكل مكثف خلال هذه الساعات، وتنتهي فترة إجازة نصف العام الدراسي في 20 فبراير الجاري.ووفقا للخريطة الدراسية المعدلة فمن المقرر تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 بعد انتشار فيروس كورونا في مصر خلال الموجة الثانية بشكل كبير.وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الفصول الدراسية عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وذلك حسب الموقف الصحي في مصر.وبعد عرض موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، من جانبها قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية أبرزها: حصص، وذاكر، ادمودو، بنك المعرفة المصري، منصة بث مباشر، مكتبات إلكترونية، حرصا على الطلاب وسلامتهم، ولمتابعة دروسهم أولا بأول.أكدت وزارة التربية أن الامتحانات التجريبي الخاصة بالثانوية العامة ستعقد عقب الانتهاء من إجازة نصف العام التي من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير القادم، وأن موعد امتحانات الثانوية سيكون يوم 19 يونيو حتى الآن، ولم تجري أي تعديلات في موعدها.ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارًا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية أن يستكمل الطلاب تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي يوم 14 يناير الجاري 2021، وذلك بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.قد يهمك أيضا: