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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة مكثفة على مطروح بالتنسيق مع 5 جهات رقابية (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:58 م
حملة مكثفة على مطروح
حملة مكثفة على مطروح
صلاح عامر
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أكدت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندس حسن الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنها قامت بحملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وشرطة السياحة والطب البيطري والقوى العاملة، على الأسواق المحلية والمخابز بمدينة الحمام ومرسى مطروح.

وأكدت المديرية في تقرير لها حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن الحملات تمكنت من ضبط عدد 15 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن بواقع عدد 2 مخالفات وحيازة لحوم غير مذبوحة في المجزر الآلي بمطروح بمطعم واحد وعدم الإعلان عن الأسعار البضائع المعروضة للبيع بواقع 12 مخالفة.

تم قيد المحضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

يأتي ذلك لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط اية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

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