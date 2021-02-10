سلة خامات «أوبك» تتجاوز 60 دولارًا للبرميل

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، اليوم الأربعاء، إن سعر سلة خاماتها واصل ارتفاعه ليصل إلى 60.28 دولارا للبرميل مقارنة بسعر 59.58 دولارا المسجل أول من أمس الإثنين.وويعزا هذا الارتفاع المتواصل في اسعار النفط بشكل رئيس، إلى التزام دول تحالف (أوبك+) وبخاصة السعودية بخفض مستويات الإنتاج وفقا للحصص المقررة وتراجع قيمة الدولار الذي تقاس به مبيعات النفط.لكن تعاملات اليوم الأربعاء سجلت تراجعا طفيفا في اسعار الخامات العالمية اذ انخفض الخام الأمريكي الخفيف "غرب تكساس الوسيط" إلى 23ر58 دولارا للبرميل فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 99ر60 دولارا للبرميل وذلك على الرغم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.وفي غضون ذلك أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي بواقع 5.3 ملايين برميل الاسبوع الماضي إلى 474.7 مليون برميل في حين كان المتعاملون في السوق يتوقعون زيادة بحدود مليون برميل.ويستمر ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بعد ان اكدت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في تحالف (أوبك +) في الرابع من فبراير الحالي المساهمات الإيجابية المستمرة للدول الاعضاء في التحالف في ضبط معدلات الانتاج والذي ساهم في دعم إعادة التوازن في سوق النفط العالمية.ورحبت اللجنة الوزارية لتحالف (اوبك +) بالأداء الإيجابي في مستوى المطابقة العامة للدول المشاركة في التحالف حيث تعدى التوافق العام مع تعديلات الإنتاج الأصلية نسبة 100 في المئة مما يعزز مسار الامتثال العالي للبلدان المشاركة وبالتالي سحب الفائض من السوق.وكان تحالف (اوبك +) قد اتفق في يناير على كبح الانتاج المرتفع والتعامل بحذر فيما يتعلق بمستويات الانتاج باعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.