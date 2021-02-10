رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سلة خامات «أوبك» تتجاوز 60 دولارًا للبرميل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:56 م
أوبك
أوبك
وكالات
طباعة
قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، اليوم الأربعاء، إن سعر سلة خاماتها واصل ارتفاعه ليصل إلى 60.28 دولارا للبرميل مقارنة بسعر 59.58 دولارا المسجل أول من أمس الإثنين.

وويعزا هذا الارتفاع المتواصل في اسعار النفط بشكل رئيس، إلى التزام دول تحالف (أوبك+) وبخاصة السعودية بخفض مستويات الإنتاج وفقا للحصص المقررة وتراجع قيمة الدولار الذي تقاس به مبيعات النفط.

لكن تعاملات اليوم الأربعاء سجلت تراجعا طفيفا في اسعار الخامات العالمية اذ انخفض الخام الأمريكي الخفيف "غرب تكساس الوسيط" إلى 23ر58 دولارا للبرميل فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 99ر60 دولارا للبرميل وذلك على الرغم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وفي غضون ذلك أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي بواقع 5.3 ملايين برميل الاسبوع الماضي إلى 474.7 مليون برميل في حين كان المتعاملون في السوق يتوقعون زيادة بحدود مليون برميل.

ويستمر ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بعد ان اكدت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في تحالف (أوبك +) في الرابع من فبراير الحالي المساهمات الإيجابية المستمرة للدول الاعضاء في التحالف في ضبط معدلات الانتاج والذي ساهم في دعم إعادة التوازن في سوق النفط العالمية.

ورحبت اللجنة الوزارية لتحالف (اوبك +) بالأداء الإيجابي في مستوى المطابقة العامة للدول المشاركة في التحالف حيث تعدى التوافق العام مع تعديلات الإنتاج الأصلية نسبة 100 في المئة مما يعزز مسار الامتثال العالي للبلدان المشاركة وبالتالي سحب الفائض من السوق.

وكان تحالف (اوبك +) قد اتفق في يناير على كبح الانتاج المرتفع والتعامل بحذر فيما يتعلق بمستويات الانتاج باعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.

موضوعات متعلقة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

سول تقدم اختبارات كورونا مجانية للكلاب والقطط

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية

اختيار أحمد رجب صقر «قومسيرا» لمهرجان ضي الرابع للشباب

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا