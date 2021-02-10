وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يشكرون دور «الطيران» في كأس العالم

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران.ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الكبيرة في إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها، مؤكدًا أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحدى واجهته دول العالم منذ جائحة فيروس كورونا.وأشاد صبحي بالدور الوطني لوزارة الطيران ورعايتها للحدث من خلال شركة مصر للطيران بالاشتراك مع الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد، لافتًا لدور كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت بجهود مشتركة في إنجاح البطولة.وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة مراحل البطولة أصبحت نموذجا لدول العالم في استضافتها للأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن التحدي الكبير أمام العالم كان يتمثل في إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول مدي نجاحها مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من قبل مسئولين في الاتحادات الرياضية بأمريكا وأوروبا وأفريقيا والذين أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة.كما أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن سعادته بنجاح الدولة المصرية فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد فى ظل توجيهات القيادية السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة مما أثبت قدرة مصر على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية فى ظل إلغاء عدد من البطولات الرياضية الأخرى في عدد من البلاد بسبب جائحه فيروس كورونا.وأضاف وزير الطيرانـ أن الدولة المصرية استطاعت أن تفوز بتحدى تنظيم كأس العالم لليد من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة والذى يعد إنجازا تاريخيا كبيرا.كما أعرب وزير الطيران عن سعادته بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الشباب والرياضة والطيران المدنى خلال استضافة مصر للبطولات والأحداث الرياضية الهامة متطلعا لمزيد من التعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تسعى إلى تقديم كافة أشكال الدعم خلال استضافة مصر للبطولات الدولية المقبلة.ومن جهته، حرص الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على تقديم الشكر إلى الحكومة المصرية على الدعم الكبير الذي قدمته كافة الوزارات والهيئات المعنية بالحدث ومنها وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة على تقديم كافة التسهيلات للبطولة، والتي أشاد بها العالم في ظل تداعيات كورونا وخروجها إلى بر الأمان، كما أشادت اللجنة الأولمبية الدولية بحسن تنظيم البطولة من خلال إرسال خطاب شكر إلى الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع أكد على ثقه جميع الاتحادات الرياضية الدولية فى قدرات مصر على استضافة مثل هذه البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، كما أهدى الدكتور حسن مصطفي، الطيار محمد منار وزير الطيران درع الرياضة تقديرًا لجهود وزارة الطيران خلال تنظيم البطولة.وخلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر العديد من البطولات الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة وبخاصة بطولتي العالم للرماية والتي ستنطلق فعاليتها خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 5 مارس بمشاركة أكثر من 400 رام ورامية يمثلون 35 دولة، وكذا بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقرر لها في يونيو المقبل، بالإضافة إلى بطولتي أفريقيا للأوبتمس في سبتمبر القادم وبطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم.وفي نهاية اللقاء، أعلن وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث للكبار شهر يونيه القادم بعد الاتفاق مع Klaus Schormann رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بالتزامن مع استضافة مصر لبطولتي العالم للخماسي للشباب والناشئين التي تقام في شهر يوليو القادم.