«رواق التصوف» ينظم مؤتمره السنوي الـ23 عن «القيم الأخلاقية»

أعلن رواق التصوف، برئاسة الدكتور محمد مهنا، رئيس البيت المحمدي لدراسات التصوف عن تنظيم الملتقي الصوفي الدولي بالمقطم تحت عنوان "التصوف والقيم الأخلاقية" بمناسبة الاحتفاء بذكرى الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم.وقال الرواق، في بيان الأربعاء: "يسر رواق التُّصوف بأكاديمية أهل الصُّفة لدراسات التَّصوف وعلوم التراث بالبيت المحمديِّ، دعوتكم لمتابعة البث المُباشر للمؤتمر السنويِّ الثَّالث والعشرين لذكرى الإمام الرائد - رضي الله عنه وأرضاه- بعنوان:" التَّصوف ومنظومة القيم الأخلاقية".يشارِك في المؤتمر عدد من كبار علماء التَّصوُّف في مصر والعالم الإسلاميِّ ويُعقد المؤتمر في الفترة من الثَّاني عشر إلى الرابع عشر من فبراير ٢٠٢١ حيث يتم بث الجلسات عبر الصفحات الرسمية للبيت المُحمديِّ وهيئاته يومي الجمعة والسبت القادمين.