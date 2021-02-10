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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:52 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بأحياء ومراكز المحافظة بتفقد أعمال رصف وتطوير عدد من شوارع وميادين حي غرب، ضمن خطة المحافظة التي تنفذها الهيئة القومية للطرق لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة، رافقه خلال الجولة، محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

بدأت الجولة، بتفقد أعمال التطوير والتجميل التي تتم بشارع 26 يوليو، والتي تتضمن تركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة تمهيدًا لرصفها، فضلًا عن أعمال الرصف المستمرة بشارع ثابت، وذلك عقب الانتهاء من رصف شارع محمد علي مكارم استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل مدينة أسيوط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف.

كما تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التي تشهد تطوير وتجميل طبقًا للامكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كـ(المرور والأحياء والهيئة القومية للطرق وغيرها) لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الاعمال.

وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الانتهاء من هذه الاعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا ووفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق بالمحافظة وهو ما جعلنا نعتمد ما يقارب من 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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