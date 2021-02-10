البورصة تربح 6.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14242 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3468 نقطة.