البورصة العراقية تغلق متراجعة بنسبة 1.49%

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم، تراجعا بنسبة 1.49%، متوقفا عند 514.38 نقطة.وانخفضت "بموجب المؤشر" اسهم 35 شركة، فيما ارتفعت اسهم 8 أخرى، فيما حافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 6،946،724،858 سهما، بقيمة 5،523،975،459 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 597 صفقة، شملت 60 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.