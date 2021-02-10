رئيس البرلمان ينعى «مقبل شاكر» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبل قليل، المستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.وترأس المستشار مقبل شاكر نادي القضاة دورتين متتاليتين انتهت عام 2002.ويعد المستشار مقبل شاكر من شيوخ القضاة، وكان شاهدًا على كل العصور التي مرت بها السلطة القضائية في مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بفترة حكم السادات ومبارك، والمعزول محمد مرسي.