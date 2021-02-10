طلب إحاطة برلماني حول سبل مشاركة المجتمع المدني في تنمية وتعمير سيناء

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في تنمية وتعمير سيناء، وكذا تطهير بحيرة المنزلة من كل العشوائيات والتعديات.وأشارت العشري إلى أنه لتحويل شمال سيناء إلى منطقة مأهولة بالسكان يجب أن تتوافر فيها كل الخدمات والمرافق وما تتضمنه الحياة الطبيعية للبشر إلى جانب مصادر لكسب قوت يومهم وتكاليف معيشتهم دعما للجهود التي تقوم بها الحكومة والقوات المسلحة لمشروعات التنمية في هذه المناطق.