مُبلغ بغيابه.. العثور على جثة طفل في أطفيح

يكثف ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودهم؛ لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بترعة في قرية بمنطقة أطفيح.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل يدعى "محمود.م"، بترعة في قرية تابعة لمركز أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أن الطفل كان مبلغ بتغيبه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.