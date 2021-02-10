إصابة شخصين إثر انهيار حائط منزل في أسوان

وقع انهيار حائط منزل بنجع الحجاب التابع لقرى أبو الريش بمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد باصابة شخصين، إثر انهيار حائط منزل بنجع الحجاب، التابع لقرى أبو الريش بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف، لمتابعة الأمر ونقل المصابين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.