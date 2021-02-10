اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة القناة بنسبة ‎%‎95.7

اعتمد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة دفعة أكتوبر 2020، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 95.7%.ومن جانبه أعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشرة الأوائل، وهم: إسراء عبد الحكيم حسينى الأولى، دينا طارق عبد الله الثانية، رانيا مدحت أحمد الثالثة، سارة ممدوح عبد الحكيم الرابعة، دينا يس محمد الخامسة، مروة يس محمد السادسة، كريم عبدالنعيم على السابعة، آلاء أحمد السيد الثامنة، رشا عبد الحميد محمود التاسعة، دينا عزت عبد الدايم العاشرة.وأوضح الدكتور أسامة عنتر عميد، كلية الطب بجامعة القناة، أن إجمالى عدد الطلاب الناجحون بلغ ١١٤ حصل ٦١ طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز و٣١ على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، و١٣ على تقدير عام جيد جدا و٨ طلاب على تقدير جيد، بينما حصل طالب واحد فقط على تقدير مقبول.وأضافت الدكتورة منى غالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن ٥٠،٨٪ حصلوا على تقدير عام ممتاز و٢٦،٠٪ على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف مما يدل على تفوق طلاب هذه الدفعة وتميزهم.